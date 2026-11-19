Продолжение конфликта с Россией полностью устраивает Владимира Зеленского, считает Дмитрий Полянский. Такую оценку постпред РФ при ОБСЕ дал на заседании Постоянного совета организации.

«Всё, что волнует сегодня Зеленского, — это имиджевый удар по России, который доказал бы, в его понимании, что Украина способна диктовать Москве свои условия», — сказал эксперт.

Однако своими действиями бывший комик демонстрирует совершенно другое, а именно пренебрежение дипломатическими усилиями других участников урегулирования, подчеркнул Полянский.

Дипломат и прежде обвинял Зеленского в нежелании добиваться скорейшего мира. По его словам, затягивание урегулирования позволяет удерживать власть. Российский постпред также неоднократно высказывал мнение, что действия Киева направлены на срыв переговорного процесса.

Ранее Life.ru сообщал, что США намерены согласовать с Украиной и европейскими странами единую позицию по условиям мирного соглашения. Об этом 19 ноября рассказал спецпосланник американского президента Джаред Кушнер. Вашингтон рассчитывает определить общие подходы к обеспечению устойчивого мира и подготовить следующий раунд многосторонних консультаций.