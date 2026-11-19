Вашингтон намерен выработать единую позицию с Украиной и европейскими странами по ключевым условиям мирного урегулирования конфликта. Кроме того, американская сторона планирует согласовать повестку и формат следующего раунда многосторонних переговоров. Об этом сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

По словам переговорщика, главная цель нынешней поездки американской делегации заключается в укреплении координации с Киевом и европейскими союзниками. Вашингтон рассчитывает определить общие подходы к достижению устойчивого мира и подготовить дальнейшие дипломатические контакты.

«Наши приоритеты в этой поездке — ещё теснее координировать действия с Украиной и Европой, работать над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира», — написал Кушнер.

Он добавил, что стороны намерены совместно подготовить повестку следующего раунда переговоров и предложить его формат. При этом американский представитель не уточнил, когда именно могут состояться новые консультации.

19 ноября Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф должны провести в Берлине переговоры с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств. По данным Reuters, одним из основных вопросов станет разработка гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Также участники планируют обсудить восстановление украинской экономики и дальнейшие шаги по организации многостороннего переговорного процесса.

Нынешние консультации проходят после состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби переговоров представителей России, США и Украины. Несмотря на продолжение дипломатических контактов, между Москвой и Киевом сохраняются существенные разногласия по условиям урегулирования.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке переговоров Кушнера и Уиткоффа с представителями Украины и европейских государств в Берлине. Встреча проходит на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Китае.