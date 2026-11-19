Президент США Дональд Трамп полон решимости добиться завершения конфликта на Украине и установления прочного мира в Европе. Об этом заявил американский спецпредставитель Джаред Кушнер, подчеркнув, что Вашингтон намерен продолжать дипломатическую работу для достижения соглашения между Москвой и Киевом.

Как следует из заявления Кушнера, опубликованного посольством США в России, американская сторона считает необходимым не только прекратить боевые действия, но и создать условия, которые позволят предотвратить новое обострение конфликта.

По словам спецпредставителя, Вашингтон продолжает консультации с Россией, Украиной и европейскими партнёрами. Переговорщики обсуждают гарантии безопасности, возможные механизмы снижения напряжённости и будущую архитектуру европейской безопасности.

Кушнер также отметил, что в ходе дипломатических контактов удалось добиться определённого прогресса. Однако между сторонами сохраняются серьёзные разногласия, для преодоления которых потребуются сложные политические решения.

Американский представитель подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно получить согласие как Москвы, так и Киева. При этом США рассчитывают продолжить многосторонние переговоры с участием европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер обозначил три ключевых направления американского плана урегулирования конфликта на Украине: гарантии безопасности, европейскую интеграцию и восстановление экономики. По словам спецпредставителя, Вашингтон считает эти элементы основой будущего устойчивого мира.