Полянский заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на удары по гражданским в РФ

Россия не получила содержательного ответа от ОБСЕ на обращения по поводу ударов ВСУ по мирным объектам и жителям на территории страны. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства, не получали», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Полянский отметил, что в этом вопросе ОБСЕ мало отличается от других международных организаций, включая ООН. По его словам, их руководство в подобных ситуациях в лучшем случае ограничивается формальными ответами. Дипломат добавил, что знает об этом по опыту работы в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о противоречивых ответах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на запросы Москвы о погибших в Буче. По словам министра, в одних случаях российской стороне сообщают о наличии данных с именами погибших, но отказываются их раскрывать. В других ответах, утверждал Лавров, говорится уже об отсутствии такой информации.