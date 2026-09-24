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Опубликовано 24 сентября, 03:03

Полянский заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на удары по гражданским в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARLUG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARLUG

Россия не получила содержательного ответа от ОБСЕ на обращения по поводу ударов ВСУ по мирным объектам и жителям на территории страны. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства, не получали», приводит слова дипломата РИА «Новости».

Полянский отметил, что в этом вопросе ОБСЕ мало отличается от других международных организаций, включая ООН. По его словам, их руководство в подобных ситуациях в лучшем случае ограничивается формальными ответами. Дипломат добавил, что знает об этом по опыту работы в Нью-Йорке.

Полянский: ОБСЕ не рассматривается как площадка для переговоров по Украине
Полянский: ОБСЕ не рассматривается как площадка для переговоров по Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о противоречивых ответах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на запросы Москвы о погибших в Буче. По словам министра, в одних случаях российской стороне сообщают о наличии данных с именами погибших, но отказываются их раскрывать. В других ответах, утверждал Лавров, говорится уже об отсутствии такой информации.

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Лия Мурадьян
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