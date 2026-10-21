Пользователи Steam по всему миру сообщают о сбоях в работе игровой платформы

Пользователи игровой платформы Steam сообщают о проблемах с доступом к сервису. Жалобы на неполадки появились 21 октября, однако масштабы возможного сбоя пока уточняются.

Среди зафиксированных обращений — ошибки при авторизации, невозможность подключиться к серверам и нестабильная работа клиента. Некоторые пользователи также сообщают о разрывах соединения.

По данным сервисов мониторинга, сообщения о неполадках действительно поступают, но подтверждения глобального отключения Steam пока нет.

Причины возможных перебоев неизвестны. Компания Valve на момент проверки не представила подтверждённого объяснения произошедшего.

Steam — одна из крупнейших платформ распространения компьютерных игр. Через неё пользователи приобретают и запускают игры, получают обновления, общаются с друзьями и пользуются сетевыми функциями.