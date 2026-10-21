Пользователи Steam по всему миру сообщают о сбоях в работе игровой платформы
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Пользователи игровой платформы Steam сообщают о проблемах с доступом к сервису. Жалобы на неполадки появились 21 октября, однако масштабы возможного сбоя пока уточняются.
Среди зафиксированных обращений — ошибки при авторизации, невозможность подключиться к серверам и нестабильная работа клиента. Некоторые пользователи также сообщают о разрывах соединения.
По данным сервисов мониторинга, сообщения о неполадках действительно поступают, но подтверждения глобального отключения Steam пока нет.
Причины возможных перебоев неизвестны. Компания Valve на момент проверки не представила подтверждённого объяснения произошедшего.
Steam — одна из крупнейших платформ распространения компьютерных игр. Через неё пользователи приобретают и запускают игры, получают обновления, общаются с друзьями и пользуются сетевыми функциями.
Ранее Life.ru уже сообщал, что масштабный сбой парализовал работу британского необанка Revolut, клиентами которого являются более 80 миллионов человек по всему миру. Пользователи не могли расплачиваться картами, снимать наличные, переводить деньги и входить в банковские приложения. В компании подтвердили технические неполадки, заверив, что средства и персональные данные клиентов находятся в безопасности.