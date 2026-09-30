«Пользы для нацбезопасности нет»: США покинули антикоррупционную структуру Совета Европы

Соединённые Штаты вышли из Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO). Вашингтон официально уведомил организацию о своём решении 28 сентября, сообщает ABC News со ссылкой на Госдепартамент и Совет Европы.

В Госдепе объяснили решение тем, что членство в GRECO требует ежегодного финансового взноса, при этом, по оценке американских властей, «не приносит ощутимой пользы национальной безопасности США». Вместо участия в GRECO Вашингтон намерен активнее использовать санкции, визовые ограничения и адресную помощь зарубежным антикоррупционным расследованиям.

«Эра выписывания пустых чеков международной бюрократии закончилась», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Совете Европы выразили сожаление в связи с решением США. Там напомнили, что Вашингтон участвовал в работе GRECO с 2000 года и внёс значительный вклад в обмен практиками по борьбе с коррупцией. Организация заявила, что готова возобновить сотрудничество с Соединёнными Штатами в будущем. GRECO была создана Советом Европы в 1999 году для мониторинга соблюдения государствами антикоррупционных стандартов. До США из группы вышли только Россия и Белоруссия.

Ранее Life.ru рассказывал о прекращении участия России в GRECO. В 2023 году Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию после того, как Москва лишилась возможности полноценно участвовать в работе группы.