Поминки по королю рэкета: Толпа братков собралась на могиле взорванного лидера ореховской ОПГ

На Центральной территории Хованского кладбища в Москве заметили массовое скопление людей возле захоронения Сергея Тимофеева, известного в криминальном мире как Сильвестр. Свыше трех десятков человек — близкие, приятели и знакомые погибшего — пришли почтить его память в день очередной годовщины гибели авторитета, пишет SHOT.







Собравшиеся организовали поминальную трапезу непосредственно у гранитного монумента: расставили закуски, выпили за упокой, возложили букеты живых цветов и оставили у надгробия традиционную рюмку с водкой.





Сергей Тимофеев основал ореховскую группировку в конце 1980-х годов, объединив местных спортсменов с южных окраин столицы. За короткий срок банда разрослась до масштабов крупнейшего и наиболее жестокого преступного синдиката столицы, промышлявшего вымогательством, силовыми рейдерскими захватами и заказными казнями конкурентов.

Жизнь 39-летнего лидера группировки оборвалась 13 сентября 1994 года: бронированный Mercedes-Benz W140 Сильвестра был подорван мощным радиоуправляемым фугасом прямо в центре Москвы, на 3-й Тверской-Ямской улице. Ликвидация главаря спровоцировала масштабную войну за передел сфер влияния, после которой бразды правления перешли к Сергею Буторину по кличке Ося, отбывающему ныне пожизненное заключение.

В криминальных разборках того периода погибло множество приближенных авторитета. В частности, спустя три года после взрыва на Тверской-Ямской расстреляли личного охранника Сильвестра Александра Циборовского. Киллером выступил бригадир курганской ОПГ Виктор Канахович (Фашист), который после 14-летнего тюремного срока отправился добровольцем в зону СВО.

Несмотря на давность событий, правоохранительные органы продолжают выслеживать беглых боевиков синдиката. Несколькими днями ранее сыщики задержали двух братьев из ореховской банды, скрывавшихся от правосудия по чужим паспортам почти три десятка лет.

Ранее Тверской областной суд приговорил криминального авторитета Сергея Волкова по прозвищу Волчок к 10 годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Также у него конфисковали деньги, которые суд признал полученными преступным путём.