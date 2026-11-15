Россияне потратили около 32 млрд рублей на жевательную резинку за первые шесть месяцев 2026 года. За это время в стране продали примерно 13 тысяч тонн продукта — около 800 млн пачек. При этом рост рынка обеспечили не только дополнительные покупки, но и повышение цен, сообщает Mash Money.

В натуральном выражении продажи увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом, а средняя стоимость жвачки выросла на 4%. В результате покупатели стали чаще приобретать резинку, но заметная часть роста расходов объясняется подорожанием товара.

Между тем вопрос о том, действительно ли жевательная резинка помогает мозгу работать эффективнее, остаётся открытым. В исследовании 2024 года с участием 36 человек учёные обнаружили, что жевание обычной резинки и специальной жвачки с растительными компонентами и витаминами сопровождалось уменьшением количества ошибок в тесте на внимательность. При этом добавленные ингредиенты не дали дополнительного эффекта.

Однако более поздний эксперимент, опубликованный в 2025 году, не выявил заметного улучшения концентрации, скорости реакции или настроения от жевания. В нём участвовали 58 здоровых взрослых. Таким образом, рассчитывать на жвачку как на средство для повышения интеллектуальных способностей пока не приходится. Научные результаты неоднозначны, а подтверждений долгосрочного улучшения работы мозга нет.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Нью-Джерси намерены запретить продажу жевательной резинки и ряда других товаров из-за возможного содержания микропластика. Документ под названием «Закон о защите от микропластика» затронет производителей жвачки, чайных пакетиков, молотого кофе, косметического талька и кормов для животных — речь идёт о продукции, при изготовлении которой в состав попадают частицы синтетических полимеров.