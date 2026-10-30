В США намерены запретить жвачку и чайные пакетики из-за микропластика

Власти американского штата Нью-Джерси намерены запретить продажу жевательной резинки и ряда других товаров из-за возможного содержания микропластика. О законодательной инициативе пишет газета The Independent.

Документ под названием «Закон о защите от микропластика» затронет производителей жвачки, чайных пакетиков, молотого кофе, косметического талька и кормов для животных. Речь идёт о продукции, при изготовлении которой в состав попадают частицы синтетических полимеров.

На реализацию инициативы планируют выделить три миллиона долларов. Если закон примут, у компаний будет три года на выполнение новых требований. Сначала производители должны будут размещать на упаковках предупреждения о наличии микропластика. По истечении этого срока продажу такой продукции полностью запретят.