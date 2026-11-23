«Помогите, освободите меня»: В Подмосковье пенсионерка застряла в батарее и едва не погибла
В Подмосковье соседи спасли 82-летнюю пенсионерку, застрявшую в батарее
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
82-летнюю женщину обнаружили в беспомощном состоянии в собственной квартире после того, как она застряла рукой за батареей отопления. Пенсионерку удалось спасти благодаря внимательности соседа, который услышал её слабые крики о помощи, передаёт 360.ru.
Как рассказал Евгений, житель Некрасовки, происшествие случилось около полуночи. Мужчина ужинал вместе с супругой, когда они услышали необычные звуки из отопительного стояка. Сначала пара решила, что это работает телевизор у соседей, однако вскоре стали различать слова: «Помогите, освободите меня».
Евгений проверил соседние квартиры. Жильцы снизу оказались дома, а сверху никто не отвечал. Тогда мужчина вызвал спасателей и полицию. Специалисты вскрыли дверь и обнаружили 82-летнюю хозяйку квартиры лежащей возле окна. Её рука застряла за батареей.
«Бабушка лежала головой к окну, рука за батареей. Её подняли, положили на кровать, на руке увидели очень сильный ожог», — рассказал сосед.
Пенсионерка не могла самостоятельно освободиться и не имела сил громко позвать на помощь. Прибывшие медики сообщили, что дальнейшая задержка могла привести к крайне тяжёлым последствиям, вплоть до смерти от болевого шока.
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