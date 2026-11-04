В Бабушкинском районе Москвы спасатели помогли 71-летнему мужчине, который четверо суток не мог самостоятельно выбраться из ванны. Вызов поступил в экстренные службы 3 ноября в 18:35.

По данным источника 360.ru, пенсионер весил 140 килограммов. Спасатели приехали в дом на Олонецком проезде, достали мужчину из ванны и перенесли на кровать. Его осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации он отказался.