Президент США Дональд Трамп мог попросить Владимира Путина и Си Цзиньпина помочь ему в борьбе с глобалистами. Такую версию переговоров в Китае высказал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, сообщает «Царьград».

По мнению военного эксперта, главным итогом встречи в Шэньчжэне стали не публичные заявления лидеров, а возможные договорённости за закрытыми дверями. Гурулёв предположил, что американский президент попытался найти поддержку Москвы и Пекина в противостоянии с влиятельными политическими элитами.

«Вот где собака зарыта. Это и есть мировая безопасность по большому счёту. И стратегическая стабильность. Потому что именно глобалисты на сегодняшний день развязывают сетевые войны», — заявил Гурулёв.

Генерал считает, что формирование многополярного мира противоречит интересам политических сил, которые он называет глобалистами. По его оценке, эти силы выступают против России в украинском конфликте, а Трамп может оказаться союзником Москвы в противостоянии с ними.

Ещё один возможный мотив американского президента назвал политолог Тимур Шафир. По его мнению, доходы США от продажи вооружений европейским государствам следует сопоставлять с косвенными потерями, которые Вашингтон несёт из-за продолжения украинского конфликта.

Эксперт указал на дипломатическую напряжённость, необходимость учитывать другие международные кризисы и сложности в развитии полноценных экономических отношений с Россией и Китаем. Он считает, что совокупные издержки могут оказаться выше прибыли от оружейных контрактов.

«В конечном счёте американские потери окажутся больше выгоды от кредитования европейских партнёров, закупающих американское оружие», — отметил Шафир.

По мнению политолога, администрация Трампа способна повлиять на перспективы украинского урегулирования, если усилит давление на европейских союзников. Однако решающим фактором он по-прежнему считает ситуацию на поле боя.

Ранее Life.ru сообщал о принятии совместной Декларации о мире по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В документе три государства договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков, поддержали реформирование ООН и выступили за стабильность международных энергопоставок. Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость соблюдения государственного суверенитета и недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны международных судебных структур.