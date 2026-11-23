Балерина Анастасия Волочкова рассказала о состоянии своего давнего друга Никиты Джигурды, госпитализированного с обширным инфарктом. По её словам, артист находится в сознании после стентирования сосудов сердца, а за его состоянием следят врачи Боткинской больницы в Москве. Подробностями она поделилась в социальных сетях.

«У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора. Включая заместителя главного врача», — написала балерина.

Проблемы со здоровьем начались у артиста во время поездки в Екатеринбург. Там у него повысилось артериальное давление, однако от вызова скорой помощи он отказался. Балерина отметила, что Джигурда привык скрывать недомогания и не жаловаться на самочувствие. После возвращения в Москву его давление резко упало, и прибывшие медики приняли решение о госпитализации.

«И когда приехала скорая, Никиту госпитализировали. С обширным инфарктом. Поставили стенд. Как только будет дополнительная информация, я сразу вам поведаю», — сообщила Волочкова.

Артистка также призвала поклонников помолиться за здоровье Джигурды. Она напомнила, что дружит с шоуменом с 1998 года, и пообещала делиться новыми сведениями о его состоянии.