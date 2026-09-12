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Опубликовано 12 сентября, 12:52

Помощь как делёж денег: Экс-спикер Зеленского раскритиковала ЕС

Мендель: Украинцев возмущает стратегия ЕС по поддержке Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жители Украины недовольны выбранной Евросоюзом стратегией поддержки Киева. Об этом бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

По её словам, наращивание расходов на производство оружия напоминает раздел финансовых потоков. Часть средств остаётся у европейских предприятий, а другая достаётся партнёрам Владимира Зеленского.

«Люди и реальная оборона не имеют значения в этой формуле», — подчеркнула Мендель. Она считает, что единственной доступной для Украины победой может стать прекращение конфликта, поскольку лучших условий уже не будет.

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Ранее Зеленский попросил Евросоюз досрочно выделить Киеву $10 млрд на закупку оружия. Он признал, что украинской стороне не хватает $27 млрд для покрытия дефицита финансирования ВСУ, и предложил использовать часть кредита, запланированного на следующий год. Последние несколько лет бюджет страны формируется с рекордным дефицитом в расчёте на западную помощь.

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Юрий Лысенко
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