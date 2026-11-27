Помощь с обратным эффектом: Итальянский журналист призвал установить красные линии для Киева
IFQ: Помощь Украине необходимо ограничить из-за атак в Средиземноморье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европейские страны продолжают оказывать помощь Украине, несмотря на действия Киева, которые, по мнению итальянского журналиста Марко Травальо, противоречат их собственным интересам. Такую оценку главный редактор Il Fatto Quotidiano изложил в авторской колонке.
Поводом для критики стали нападения на российские суда в Балтийском и Средиземном морях. Травальо связал эти события с попытками Киева расширить географию конфликта на фоне переговоров мировых лидеров в китайском Шэньчжэне.
Особую обеспокоенность журналиста вызывает ситуация в Ливии. По его мнению, дальнейшая дестабилизация страны может обернуться для Италии усилением миграционного давления и угрозами безопасности её военнослужащих. Аналогичные риски автор усматривает в Нигере.
Травальо также раскритиковал европейские правительства за их реакцию на нападения на российские нефтяные танкеры и нефтеперерабатывающие предприятия. По оценке журналиста, экономические последствия подобных действий затрагивают и самих европейцев.
Автор предложил государствам Южной Европы поставить дальнейшую поддержку Украины в зависимость от прекращения атак, расширяющих географию конфликта. Описывая возможные последствия для европейских стран, Травальо обратился к библейской истории о Самсоне и филистимлянах.
«Самсон — это мы», — резюмировал журналист.
Между тем накануне стало известно, что Италия рассматривает возможность усиления защиты своего военного контингента в Ливии. Министр обороны страны Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе для объяснений, а премьер-министр Джорджа Мелони заявила о недопустимости распространения конфликта на Средиземноморье.
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