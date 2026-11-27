Европейские страны продолжают оказывать помощь Украине, несмотря на действия Киева, которые, по мнению итальянского журналиста Марко Травальо, противоречат их собственным интересам. Такую оценку главный редактор Il Fatto Quotidiano изложил в авторской колонке.

Поводом для критики стали нападения на российские суда в Балтийском и Средиземном морях. Травальо связал эти события с попытками Киева расширить географию конфликта на фоне переговоров мировых лидеров в китайском Шэньчжэне.

Особую обеспокоенность журналиста вызывает ситуация в Ливии. По его мнению, дальнейшая дестабилизация страны может обернуться для Италии усилением миграционного давления и угрозами безопасности её военнослужащих. Аналогичные риски автор усматривает в Нигере.

Травальо также раскритиковал европейские правительства за их реакцию на нападения на российские нефтяные танкеры и нефтеперерабатывающие предприятия. По оценке журналиста, экономические последствия подобных действий затрагивают и самих европейцев.

Автор предложил государствам Южной Европы поставить дальнейшую поддержку Украины в зависимость от прекращения атак, расширяющих географию конфликта. Описывая возможные последствия для европейских стран, Травальо обратился к библейской истории о Самсоне и филистимлянах.

«Самсон — это мы», — резюмировал журналист.

Между тем накануне стало известно, что Италия рассматривает возможность усиления защиты своего военного контингента в Ливии. Министр обороны страны Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе для объяснений, а премьер-министр Джорджа Мелони заявила о недопустимости распространения конфликта на Средиземноморье.