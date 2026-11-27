Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил сожаление в связи с последствиями атаки на порт Бенгази, в результате которой погибли двое ливийских военнослужащих. Об этом он заявил во время телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливии Тахером аль-Бауром. О беседе сообщили внешнеполитические ведомства двух стран.

По данным МИД Ливии, разговор состоялся вечером 26 ноября. Стороны обсудили двусторонние отношения и последние события в регионе. Сибига подтвердил уважение Украины к суверенитету, единству и независимости Ливии, а также передал соболезнования в связи с погибшими.

Украинское внешнеполитическое ведомство раскрыло содержание беседы подробнее. По его версии, Сибига объяснил ливийскому коллеге, что действия Киева не были направлены против Ливии или её народа. Министр также выразил сожаление из-за последствий произошедшего.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) пригрозила ответить на атаку украинских морских беспилотников на российские суда в порту Бенгази. Причиной стала гибель двух ливийских военнослужащих 22 ноября. Офицеры ВМС ЛНА скончались от ран, полученных при атаке на базу в Бенгази. По данным ливийского чиновника, в результате удара пострадали не менее десяти человек, в том числе граждане Ливии и РФ.