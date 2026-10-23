Помощника прокурора Рязанской области задержали за подкуп сотрудников военкомата

Помощника прокурора Рязанской области задержали по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки за изменение категории годности к военной службе. По версии следствия, сотрудник надзорного ведомства обещал жительнице Подмосковья помочь решить вопрос за деньги. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Деньги предназначались сотрудникам одного из военкоматов Московской области. Как установили следователи, осенью 2026 года подозреваемый через посредника договорился с женщиной о содействии в пересмотре категории годности. Получив сведения о положительном решении, он потребовал передать денежное вознаграждение. При этом получить их фигурант собирался через собственную родственницу.

В отношении помощника прокурора возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Он задержан.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК России по Московской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность других лиц. В СК добавили, что фигурант — теперь уже бывший помощник прокурора.

Ранее Life.ru сообщал о задержании заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, чиновник систематически требовал с предпринимателей откаты в размере 10% от суммы муниципальных контрактов. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Обыски прошли в рабочем кабинете и дома у подозреваемого.