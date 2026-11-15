Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, считает, что паромы и понтоны не смогут заменить мосты, если в Киеве будут разрушены все переправы. Его слова приводит «Страна.ua».

«Если мы дойдём до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ непонятна для меня», — сказал Бескрестнов.

По его оценке, паромная переправа в масштабах столицы годится лишь как аварийный способ перевозить важные грузы: её пропускная способность слишком мала, чтобы полноценно заменить мосты.

Напомним, в Киеве обсуждают резервные маршруты через Днепр на случай повреждения действующих переправ. Ранее Life.ru сообщал, что власти города планируют построить восемь новых мостов через реку.