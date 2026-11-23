Пообедал — переведи Шамилю: В Ульяновске жалуются на «адскую столовую» с плесенью на потолке
В Ульяновске пожаловались на столовую с грязными стенами и плесенью на потолке
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В Ульяновске посетитель пожаловался на состояние столовой на улице Тельмана, 23, где готовят еду под потолком с тёмными пятнами, напоминающими плесень. Кроме того, в заведении, по его словам, не выдают кассовые чеки, а оплату предлагают переводить на номер частного лица. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В Ульяновске пожаловались на столовую с грязными стенами и пятнами на потолке. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
По словам мужчины, непосредственно над зоной приготовления и раздачи блюд местами отслаивается краска, а стены покрыты загрязнениями. Несмотря на состояние помещения, столовая продолжает продавать посетителям супы, котлеты, гарниры и выпечку.
Вопросы у клиента вызвала и организация расчётов. Как утверждает посетитель, сотрудница записывает заказы в обычную тетрадь, не выдавая кассовых чеков. Оплатить обед предлагают наличными либо переводом по номеру телефона мужчины по имени Шамиль А.
До этого по этому адресу располагался муниципальный комбинат школьного питания «Симбирский школьник». Согласно приведённым журналистами сведениям, предприятие ликвидировали ещё в июне 2015 года.
Ранее Life.ru сообщал, что у владельцев нижегородской сети столовых «Буфетъ», в салатах которой обнаружили кишечную палочку, выявили миллиардные долги от прежнего бизнеса. Посетители заведений ранее жаловались на испорченные продукты, волосы в котлетах и насекомых. В ходе проверки журналисты SHOT ПРОВЕРКИ также заявили об антисанитарии на кухне, а лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки в двух салатах.