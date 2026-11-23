В Ульяновске посетитель пожаловался на состояние столовой на улице Тельмана, 23, где готовят еду под потолком с тёмными пятнами, напоминающими плесень. Кроме того, в заведении, по его словам, не выдают кассовые чеки, а оплату предлагают переводить на номер частного лица. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Ульяновске пожаловались на столовую с грязными стенами и пятнами на потолке. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам мужчины, непосредственно над зоной приготовления и раздачи блюд местами отслаивается краска, а стены покрыты загрязнениями. Несмотря на состояние помещения, столовая продолжает продавать посетителям супы, котлеты, гарниры и выпечку.

Вопросы у клиента вызвала и организация расчётов. Как утверждает посетитель, сотрудница записывает заказы в обычную тетрадь, не выдавая кассовых чеков. Оплатить обед предлагают наличными либо переводом по номеру телефона мужчины по имени Шамиль А.

До этого по этому адресу располагался муниципальный комбинат школьного питания «Симбирский школьник». Согласно приведённым журналистами сведениям, предприятие ликвидировали ещё в июне 2015 года.