Попал в котёл с четырёх сторон: В США заявили о самом тяжёлом политическом кризисе Зеленского

Владимир Зеленский столкнулся сразу с четырьмя серьёзными проблемами, которые одновременно ослабляют его политические позиции на Украине и за рубежом. Как пишет The American Conservative, нынешнее сочетание внутренних противоречий и конфликта с президентом США Дональдом Трампом стало одним из самых тяжёлых испытаний для украинского лидера с начала СВО.

Автор статьи Тед Снайдер выделяет четыре направления, по которым, по его оценке, ухудшается положение Зеленского: доверие населения, поддержка собственной партии, финансовая помощь Евросоюза и отношения с Белым домом.

Внутри страны ситуацию осложняют коррупционные скандалы и противоречия в Верховной раде. Обозреватель обращает внимание на результаты украинских опросов, свидетельствующие о недоверии части граждан к президенту. Одновременно, по данным издания, Зеленский сталкивается с сопротивлением депутатов собственной партии «Слуга народа», что затрудняет принятие необходимых правительству решений.

Политические трудности напрямую связаны с финансовыми. Киев рассчитывает на ускоренное предоставление европейской помощи для покрытия бюджетного дефицита, однако Брюссель увязывает выделение средств с проведением антикоррупционных реформ. Как отмечает Снайдер, разногласия в украинском парламенте мешают выполнить часть требований Евросоюза, а некоторые европейские правительства не готовы поддерживать новые кредитные программы.

Самым серьёзным вызовом автор считает ухудшение отношений Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По версии издания, переломным моментом стали три решения американского президента: договорённость с Москвой о поставках российского дизельного топлива, объявление энергетического перемирия с требованием прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и смягчение отдельных санкционных ограничений

После этого, утверждает обозреватель, Зеленский отказался от прежней осторожности в публичных высказываниях об американском лидере и перешёл к открытой критике. Трамп, в свою очередь, начал всё резче высказываться о способности криворожского политика договориться о прекращении конфликта.

Снайдер напоминает, что Зеленскому уже удавалось преодолевать политические кризисы, в том числе восстанавливать отношения с Вашингтоном после публичных разногласий. Однако нынешнее одновременное давление на экс-комедианта со стороны внутренней оппозиции, европейских партнёров и американской администрации автор считает беспрецедентным.