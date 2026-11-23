Европейским политикам, желающим добиться удаления своих имён из базы украинского сайта «Миротворец»*, стоит обращаться непосредственно к Владимиру Зеленскому. Такой совет дала бывшая пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель, прокомментировав в соцсети X исчезновение из списка вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Поводом для её заявления стал дипломатический скандал вокруг украинского ресурса. В последние дни его деятельность вызвала возмущение в Италии после публикации сведений о депутатах Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звёзд». В перечне также находился лидер партии «Лига» Сальвини.

По данным газеты Il Fatto Quotidiano, премьер-министр Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому недовольство включением итальянских политиков в базу. Вскоре после этого информация о Сальвини исчезла с сайта, тогда как записи о других представителях Италии остались.

«Мне нужно попросить Мелони позвонить Зеленскому ещё раз. Совет всем политикам Европы», — иронично написала Мендель.

Сама бывшая представительница Зеленского неоднократно выступала с резкой критикой украинского руководства. В мае её саму включили в базу «Миротворца»*.

Ранее Life.ru сообщал, что Мелони потребовала от Зеленского объяснений из-за включения Сальвини в базу «Миротворца»*. Итальянский премьер назвала произошедшее неприемлемым для всей страны. После разгоревшегося скандала украинское посольство в Риме заявило, что ресурс не отражает официальную позицию Киева.