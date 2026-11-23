Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал удалить из базы скандального украинского сайта «Миротворец»* сведения обо всех гражданах республики и закрыть ресурс. Политик заявил, что исчезновение его собственной фамилии из списка не решает проблему. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Во время пресс-конференции в Риме лидер партии «Лига» сообщил, что намерен встретиться с украинским послом в Италии. По словам Сальвини, он собирается потребовать от дипломата не ограничиваться удалением отдельных записей, а добиться исключения из базы всех итальянцев.

«Я знаю, что моё имя убрали из списка на этом террористическом сайте, но этого недостаточно», — заявил вице-премьер.

Ранее он обвинял ресурс в распространении персональных данных и материалов, которые провоцируют ненависть и насилие.

Имя итальянского политика исчезло из базы вечером 21 ноября. При этом там по-прежнему оставались сведения о восьми депутатах Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звёзд». Скандал затронул и других итальянских политиков, вызвав дипломатическую реакцию Рима.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично потребовала от Владимира Зеленского объяснений из-за включения Сальвини в базу «Миротворца»*. Она назвала произошедшее неприемлемым как для вице-премьера, так и для всех итальянцев.

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