Попавший в механизм авторикши шарф задушил туристку в Бангладеш

Туристка Сима Актер погибла после того, как её шарф затянуло в механизм движущейся авторикши. Несчастный случай произошёл 6 октября в городе Кокс-Базар в Бангладеш, сообщает The Daily Star.

Девушка приехала на морской курорт вместе с группой из 17 человек. После завтрака в отеле туристы решили отправиться на пляж и разместились в нескольких авторикшах.

Во время поездки Актер сидела сразу за водителем. В какой-то момент её шарф попал в механизм транспортного средства и затянулся вокруг шеи. Водитель остановил рикшу, после чего родственники помогли освободить девушку. Пострадавшую доставили в больницу Кокс-Базара. Врачи не смогли её спасти и констатировали смерть.

«Тело находится в морге больницы и будет передано семье после завершения юридических процедур», — сообщил начальник местного отделения полиции Шейх Мохаммад Али.

Правоохранительные органы подтвердили обстоятельства произошедшего. Других пострадавших в результате инцидента не было.

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