В России всё чаще выявляют вирусы гриппа, которые могут вызывать тяжёлое заболевание у людей без прививки. При этом общая эпидемиологическая обстановка пока не выходит за рамки обычных сезонных показателей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, призвав россиян не откладывать вакцинацию.

По словам руководителя ведомства, количество обнаруживаемых вирусов гриппа продолжает увеличиваться. Особую тревогу вызывает риск тяжёлого течения инфекции среди непривитых граждан. На фоне сезонного подъёма заболеваемости Попова рекомендовала сделать прививку всем, у кого нет медицинских противопоказаний.

«И да, вирусов гриппа мы находим всё больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжёлое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», — подчеркнула глава Роспотребнадзора в беседе с РИА «Новости».

В нынешнем эпидемическом сезоне в России циркулирует в том числе вирус A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. Этот вариант впервые получил широкое распространение во время пандемии 2009 года. Сейчас он относится к сезонным возбудителям гриппа, однако заболевание по-прежнему способно протекать тяжело и приводить к осложнениям.

Несмотря на увеличение числа выявляемых вирусов, говорить о необычной эпидемической ситуации пока нет оснований. Попова отметила, что нынешние показатели соответствуют календарному периоду, а основной задачей остаётся защита населения от распространяющихся респираторных инфекций.

«Поэтому сейчас самое главное — сосредоточиться на защите от вируса гриппа и от всех вирусов, циркулирующих сегодня», — заключила руководитель ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в России не обнаружили новых опасных вирусов на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за 46-ю неделю 2026 года в стране зарегистрировали более 608 тысяч случаев гриппа, ОРВИ и коронавируса. При этом специалисты продолжают следить за циркулирующими возбудителями, поскольку сезонный подъём заболеваемости ещё не завершился.