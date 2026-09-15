Попова: Продажи просроченной продукции в России снизились в 41 раз

Продажи просроченной продукции в России после внедрения системы маркировки сократились в 41 раз. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным.

«Мы предполагали, что так будет, но такого эффекта мы не могли даже ожидать, когда это всё начиналось. <…> Буквально нажатием одной кнопки можно остановить все продажи опасной продукции, как с БАДами и другими продуктами. И, конечно же, продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила реакцию предпринимателей на новые правила. По её словам, представители бизнеса относятся к требованиям маркировки «достаточно добросовестным образом».

Ранее Life.ru рассказывал, как система цифровой маркировки заблокировала 2,19 млн попыток продать растительные масла и масложировую продукцию с нарушениями. В 12% таких случаев товар оказался просроченным, ещё часть операций остановили из-за некорректных кодов или отсутствия сведений о вводе продукции в оборот. Проверка срабатывает непосредственно при продаже и не позволяет провести через кассу товар с выявленным нарушением.