Умная система предотвратила более 2 млн попыток продать растительное масло с нарушениями

Цифровая проверка на кассах не позволила провести 2,19 млн операций с растительными маслами и масложировой продукцией, продававшейся с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чаще всего система выявляла товары, которые уже были выведены из оборота, но поступили на кассу повторно, — на них пришлось 41% блокировок. Ещё 24% случаев связаны с отсутствием данных о вводе продукции в продажу. Некорректные коды маркировки обнаружили в 21% операций. Просроченными оказались 12% товаров, а оставшиеся 2% получили коды, которые не прошли криптографическую проверку.

В 2025 году производители выпустили в оборот 1,69 млрд литров растительных масел и 293,1 млн килограммов маргарина, спредов и другой масложировой продукции. Доля российских товаров в этом сегменте приблизилась к 97%. За январь — июль 2026 года объём масел увеличился на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а выпуск другой масложировой продукции — на 38,8%. Маркировка позволяет отследить каждую партию от производителя или импортёра до магазина и остановить продажу при обнаружении нарушения.

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