«Попробовала и поняла»: Жена шеф-повара Ивлева отказалась рожать второго

Четыре года материнства помогли Валерии Ивлевой понять, что ещё одного ребёнка она не хочет. О своём решении 34-летняя возлюбленная шеф-повара Константина Ивлева рассказала в подкасте «Не мамкай!».

Говоря об отказе от новых родов, Валерия с иронией назвала себя чайлдфри. По её мнению, человеку проще определиться с отношением к родительству после появления собственного малыша.

«А когда у тебя ребёнку четыре года, ты уже точно понимаешь — чайлдфри ты или нет», — объяснила Ивлева.

Валерия и Константин воспитывают дочь Нику, родившуюся в апреле 2022 года. Летом 2025-го пара рассталась, однако спустя год решила возобновить отношения. По словам Ивлевых, помириться им помогла именно дочь. Ника нашла «ниточки», которые вновь заставили родителей задуматься о совместной жизни.