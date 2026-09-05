«Попробовала и поняла»: Жена шеф-повара Ивлева отказалась рожать второго
Жена шеф-повара Ивлева не хочет больше от него детей
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lera_Kudenkova
Четыре года материнства помогли Валерии Ивлевой понять, что ещё одного ребёнка она не хочет. О своём решении 34-летняя возлюбленная шеф-повара Константина Ивлева рассказала в подкасте «Не мамкай!».
Говоря об отказе от новых родов, Валерия с иронией назвала себя чайлдфри. По её мнению, человеку проще определиться с отношением к родительству после появления собственного малыша.
«А когда у тебя ребёнку четыре года, ты уже точно понимаешь — чайлдфри ты или нет», — объяснила Ивлева.
Валерия и Константин воспитывают дочь Нику, родившуюся в апреле 2022 года. Летом 2025-го пара рассталась, однако спустя год решила возобновить отношения. По словам Ивлевых, помириться им помогла именно дочь. Ника нашла «ниточки», которые вновь заставили родителей задуматься о совместной жизни.
Напомним, что Валерия младше избранника на 19 лет. По признанию самого шоумена, пара тайно обвенчалась в Тамани, предварительно зарегистрировав отношения в московском Грибоедовском ЗАГСе. Для Валерии этот брак стал первым, у Ивлева же есть двое взрослых детей от прежней супруги.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.