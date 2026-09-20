Слово «дружба» перестало звучать в публичных выступлениях представителей ряда западных стран. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.

По словам дипломата, из повестки этих государств также исчезли понятия мира и сотрудничества между молодыми людьми.

«Вы не найдёте слова о дружбе в их выступлениях. Просто попробуйте найти — не найдёте», — заявила Захарова.

Несмотря на это, Россия, по её словам, продолжит предлагать собственную модель международного взаимодействия, основанную на дружбе и сотрудничестве. Представитель МИД назвала такой подход «дорогой в будущее».

«Для нас это не просто слово, это символ, это смысл, это атмосфера, это то, что мы действительно закладываем в качестве формирующих образов», — подчеркнула дипломат.

Захарова считает, что подобная повестка является не альтернативным, а магистральным путём развития международных отношений.

Ранее Life.ru писал, что Захарова исключила диалог России с приверженцами русофобии, расизма и неонацизма. При этом дипломат подчеркнула, что Москва готова открыто встречать иностранцев, которые приезжают в страну «с миром, дружбой и с открытым сердцем».