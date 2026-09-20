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Опубликовано 20 сентября, 13:00

«Попробуйте найти — не найдёте»: Захарова заявила, что Запад забыл слово «дружба»

Захарова: Слово «дружба» исчезло из выступлений представителей Запада

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Слово «дружба» перестало звучать в публичных выступлениях представителей ряда западных стран. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.

По словам дипломата, из повестки этих государств также исчезли понятия мира и сотрудничества между молодыми людьми.

«Вы не найдёте слова о дружбе в их выступлениях. Просто попробуйте найти — не найдёте», — заявила Захарова.

Несмотря на это, Россия, по её словам, продолжит предлагать собственную модель международного взаимодействия, основанную на дружбе и сотрудничестве. Представитель МИД назвала такой подход «дорогой в будущее».

«Для нас это не просто слово, это символ, это смысл, это атмосфера, это то, что мы действительно закладываем в качестве формирующих образов», — подчеркнула дипломат.

Захарова считает, что подобная повестка является не альтернативным, а магистральным путём развития международных отношений.

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Ранее Life.ru писал, что Захарова исключила диалог России с приверженцами русофобии, расизма и неонацизма. При этом дипломат подчеркнула, что Москва готова открыто встречать иностранцев, которые приезжают в страну «с миром, дружбой и с открытым сердцем».

Главные заявления дипломатов и события международной повестки — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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