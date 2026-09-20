Захарова объяснила, почему россияне за границей не могут проголосовать онлайн
Захарова: Возможности онлайн-голосования за рубежом ограничены из-за угроз НАТО
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Возможности дистанционного голосования на выборах в Госдуму за пределами России ограничены из-за киберугроз, которые исходят от структур стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ИС «Вести».
По словам дипломата, зарубежная инфраструктура позволяет влиять на работу серверов и сайтов, поэтому доступ к онлайн-голосованию за границей ограничивается из соображений безопасности.
«Онлайн-голосование за рубежом ограничено, потому, обладая возможностями там влиять на серверы, на работу сайтов, к сожалению, натовские соответствующие службы к этому и прибегают», — сказала Захарова.
На выборах в Госдуму дистанционное электронное голосование с использованием федеральной системы проводится в 32 российских регионах. Москва использует собственную региональную систему ДЭГ.
Для находящихся за рубежом россиян организованы обычные избирательные участки при дипломатических представительствах и консульских учреждениях. ЦИК отдельно утвердил рекомендации по проведению голосования на таких участках.
В дни выборов российские власти также сообщали о кибератаках на инфраструктуру дистанционного голосования и сети связи. В частности, власти Москвы заявляли об отражении интенсивной атаки на систему электронного голосования.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Голосование завершается вечером 20 сентября, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов.
Ранее Захарова назвала Киев инструментом НАТО для попытки срыва выборов в России. По словам дипломата, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности.
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