Попробуйте назвать хотя бы 20: В русском языке подсчитали слова на букву «ю»

В русском языке обнаружили около 400 слов, начинающихся на букву «ю». К такому результату пришли специалисты после изучения нескольких авторитетных словарей. Неожиданными итогами подсчёта поделился заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА «Новости».

Оказалось, что словарный запас на эту букву гораздо богаче, чем может показаться на первый взгляд. Помимо привычных слов вроде «юбка», «юность», «юмор» и «юрист», исследователи учитывали редкую лексику, имена собственные и различные варианты личных имён.

Чтобы получить максимально полный список, специалисты сопоставили материалы сразу нескольких изданий. Среди них — Большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Кузнецова, словарь государственного языка РФ, работы Владимира Химика и Татьяны Ефремовой, а также справочники по именам и названиям жителей.

После объединения словарных списков, устранения повторов и добавления недостающих лексических единиц исследователи получили приблизительно 400 наименований, начинающихся с «ю». При этом учитывались не только обычные существительные, прилагательные и другие слова, но и собственные имена.

Особенно заметный вклад в итоговый результат внесли личные имена и отчества. Так, в словаре Николая Петровского специалисты нашли около 70 соответствующих единиц, включая различные формы и варианты написания.

Таким образом, даже одна из сравнительно редко встречающихся в начале русских слов букв оказалась представлена сотнями словарных единиц. При этом полученное число не следует считать окончательным для всего языка: оно отражает результаты анализа выбранных словарей и зависит от того, какие категории слов включаются в подсчёт.

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