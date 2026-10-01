Попробуйте только сунуться: Журналист доходчиво объяснил НАТО, чем обернётся блокада Калининграда

НАТО и Евросоюзу следует серьёзно отнестись к предупреждениям Москвы о последствиях возможной блокады Калининградской области. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, западным странам не стоит недооценивать реакцию России, если подобный сценарий действительно будет реализован.

«Если они задумали провернуть какое-то вторжение или даже блокаду Калининграда, то пусть знают, что жёсткий ответ со стороны России неминуем», — заявил Христофору.

Журналист также призвал страны НАТО учитывать действия российских войск в зоне боевых действий на Украине и ещё раз оценить возможные последствия дальнейшей эскалации отношений с Москвой.

Ранее Life.ru писал о предупреждении России в адрес НАТО. Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории в случае попытки изолировать Калининградскую область. В НАТО подтвердили получение российского послания и заявили, что считают альянс оборонительным и не рассматривают свои действия как угрозу территории РФ.