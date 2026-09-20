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Опубликовано 20 сентября, 16:26

Популярный стример Влад Куертов рассказал, что у него нашли рак щитовидки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladkuertov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladkuertov

Белорусский стример Влад Куертов рассказал, что летом у него обнаружили рак щитовидной железы второй стадии с метастазами в лимфоузлы. По словам 24-летнего блогера, лечение уже завершено и сейчас он чувствует себя хорошо.

Опухоль обнаружили случайно во время планового обследования. Куертов утверждает, что никаких жалоб на здоровье у него тогда не было: он активно занимался спортом и хорошо себя чувствовал.

Почти всё лето стример провёл на лечении. За это время ему сделали две операции и провели радиойодтерапию с применением йода-131.

«Всё закончилось чуть больше месяца назад. В целом перенёс лечение легко, сейчас отлично себя чувствую, а организм привыкает к новому гормону, который мне нужно принимать всю жизнь», — рассказал Куертов.

Блогер назвал диагностированный у него вид рака хорошо поддающимся лечению и призвал подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью. При этом особенности течения и прогноз онкологических заболеваний индивидуальны и зависят от конкретного диагноза.

Куертов подчеркнул, что отсутствие симптомов и хорошее самочувствие не позволили ему заподозрить заболевание до обследования. Своей историей он решил поделиться, чтобы напомнить аудитории о внимании к здоровью.

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Ранее Life.ru рассказывал, что актриса Мария Машкова впервые сообщила о перенесённом раке щитовидной железы. По её словам, заболевание также обнаружили после обследования, а затем ей провели операцию.

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Наталья Демьянова
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