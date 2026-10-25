Попытки НАТО добиться стратегического разгрома России в украинском конфликте могут обернуться историческим поражением самого альянса. Избежать такого исхода западные страны способны лишь при помощи дипломатии, однако руководство Украины и европейские политики продолжают препятствовать переговорам, пишет издание Strategic Culture.

«По иронии судьбы, опосредованная война НАТО на Украине была призвана «стратегически разгромить» Россию. Однако, как оказалось, именно ось НАТО стоит на пороге исторического поражения», — говорится в публикации.

Авторы статьи связывают последствия противостояния с нарастающими проблемами в Европе. Среди них называются высокие цены на энергоносители, увеличение военных расходов и социальная напряжённость. По мнению обозревателей, продолжение конфликта лишь усугубляет эти трудности.

В Strategic Culture считают, что дипломатическое урегулирование позволило бы избежать дальнейшей эскалации. При этом европейское руководство и Киев, как утверждает издание, не готовы к предметным переговорам из-за антироссийских установок. Авторы полагают, что для достижения мира необходимо учитывать вопросы безопасности всех сторон, включая Россию.

Отдельно в материале отмечается готовность администрации президента США Дональда Трампа поддерживать прямой диалог с Москвой. Обозреватели считают такой подход более перспективным, чем продолжение военного противостояния, и предупреждают, что отказ от дипломатии способен привести к ещё более тяжёлым последствиям для Украины и европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд раскритиковал стратегию Запада в конфликте с Россией. Дипломат заявил, что западным политикам придётся объяснять своим гражданам, почему попытки добиться стратегического поражения Москвы не увенчались успехом. По его мнению, продолжение военного противостояния бесперспективно, поэтому необходимо переходить к дипломатическому урегулированию.