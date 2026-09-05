Обвинения России в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига не имеют оснований и связаны с внутриполитической ситуацией в Германии. Об этом РИА «Новости» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, власти ФРГ используют тему конфронтации с Москвой для укрепления своих позиций перед региональными выборами. Нимайер считает, что правящая партия канцлера Фридриха Мерца опасается роста поддержки «Альтернативы для Германии».

«Здесь дело не только в том, что власти Германии хотят эскалации с Россией. Его партия рискует проиграть местные выборы в Саксонии-Анхальте, Мекленбурге и Берлине. Можно ожидать, что «Альтернатива для Германии» получит значительную долю голосов», — сказал он.

Политик добавил, что власти ФРГ, по его мнению, пытаются привлечь избирателей за счёт жёсткой риторики в отношении России и ослабить позиции оппозиции.

Инцидент в аэропорту Лейпцига произошёл 5 августа. Полиция сообщала об обнаружении БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых перевозок. Берлин возложил ответственность за произошедшее на Москву, однако конкретные доказательства этого не приводил. Москва называет случившееся провокацией.