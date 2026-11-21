Попытка убить маму и мистика: Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл ужасы своего детства
Череватый из «Битвы экстрасенсов» рассказал, как отец пытался зарезать его маму
Обложка © VK / Владислав Череватый
Победитель 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый рассказал о тяжёлом детстве, которое прошло в атмосфере домашнего насилия. По словам шоумена, его мать на протяжении 15 лет подвергалась избиениям и угрозам, а однажды её пытались убить ножом на глазах у детей.
Череватый признался, что вместе с сестрой неоднократно становился свидетелем жестокого обращения с матерью. Женщина годами жила в страхе, сталкиваясь не только с физическим насилием, но и с угрозами расправы.
«Её избили на моих глазах, на глазах моей сестры», — вспомнил участник популярного телешоу.
По словам Череватого, пережитое оставило глубокий след в его жизни. Ранее он рассказывал, что отец злоупотреблял алкоголем и жестоко обращался с близкими. Когда будущему участнику «Битвы экстрасенсов» исполнилось десять лет, мужчина ушёл из семьи. Шоумен не исключал, что его увлечение мистикой могло быть связано с детскими переживаниями и желанием наказать отца за причинённую семье боль.
Обращаясь к женщинам, оказавшимся в похожих обстоятельствах, Череватый призвал их не мириться с насилием и не позволять страху определять дальнейшую жизнь. Он подчеркнул, что даже после тяжёлых испытаний можно начать всё заново.
Ранее Life.ru рассказывал о приговоре домработнице Влада Череватого. Женщину осудили на два года лишения свободы условно за хищение денег и драгоценностей на сумму 15,4 миллиона рублей. Помощница по хозяйству более полугода незаметно выносила ценности из дома шоумена, регулярно забирая наличные из тайника в гараже.