Победитель 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый рассказал о тяжёлом детстве, которое прошло в атмосфере домашнего насилия. По словам шоумена, его мать на протяжении 15 лет подвергалась избиениям и угрозам, а однажды её пытались убить ножом на глазах у детей.

Череватый признался, что вместе с сестрой неоднократно становился свидетелем жестокого обращения с матерью. Женщина годами жила в страхе, сталкиваясь не только с физическим насилием, но и с угрозами расправы.

«Её избили на моих глазах, на глазах моей сестры», — вспомнил участник популярного телешоу.

По словам Череватого, пережитое оставило глубокий след в его жизни. Ранее он рассказывал, что отец злоупотреблял алкоголем и жестоко обращался с близкими. Когда будущему участнику «Битвы экстрасенсов» исполнилось десять лет, мужчина ушёл из семьи. Шоумен не исключал, что его увлечение мистикой могло быть связано с детскими переживаниями и желанием наказать отца за причинённую семье боль.

Обращаясь к женщинам, оказавшимся в похожих обстоятельствах, Череватый призвал их не мириться с насилием и не позволять страху определять дальнейшую жизнь. Он подчеркнул, что даже после тяжёлых испытаний можно начать всё заново.