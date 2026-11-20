Вместо заботы — кошмар: родные заявили о систематическом насилии над 85-летней старушкой в доме престарелых
В Екатеринбурге проверяют сообщения об истязании 85-летней женщины в пансионате
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В Екатеринбурге проверяют сообщения о систематическом насилии над 85-летней постоялицей частного дома престарелых. О разбирательстве сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Поводом для вмешательства правоохранителей стали жалобы родственников пожилой женщины, рассказавших об издевательствах в учреждении. Семья также обратилась непосредственно к председателю СК России Александру Бастрыкину. После этого свердловские следователи организовали процессуальную проверку по признакам истязания.
Руководитель ведомства поручил начальнику областного управления Богдану Францишко представить доклад об обстоятельствах случившегося. В центральном аппарате СК ожидают сведения о ходе разбирательства и установленных фактах.
Ранее Life.ru сообщал о приговоре сиделке частного пансионата в Новой Москве, которая избила 88-летнего постояльца. По данным издания, пожилой мужчина часто громко разговаривал по ночам, чем мешал другим жильцам учреждения. Сотрудница неоднократно применяла к нему силу, пытаясь заставить вести себя тише. Однажды женщина выпила алкоголь и набросилась на пенсионера с черенком от лопаты, после чего коллегам пришлось связывать её простынями. Полученные травмы оказались смертельными.