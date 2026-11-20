Поводом для вмешательства правоохранителей стали жалобы родственников пожилой женщины, рассказавших об издевательствах в учреждении. Семья также обратилась непосредственно к председателю СК России Александру Бастрыкину. После этого свердловские следователи организовали процессуальную проверку по признакам истязания.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре сиделке частного пансионата в Новой Москве, которая избила 88-летнего постояльца. По данным издания, пожилой мужчина часто громко разговаривал по ночам, чем мешал другим жильцам учреждения. Сотрудница неоднократно применяла к нему силу, пытаясь заставить вести себя тише. Однажды женщина выпила алкоголь и набросилась на пенсионера с черенком от лопаты, после чего коллегам пришлось связывать её простынями. Полученные травмы оказались смертельными.