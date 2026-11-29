Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Украина не сможет вернуть европейскую финансовую помощь, считает лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты Флориан Филиппо. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

«Одной короткой фразой Урсула фон дер Ляйен фактически признала: Киев никогда не вернёт те десятки, а вскоре и сотни миллиардов евро, которые ему передают!» — написал политик.

Филиппо обратил внимание на заявление главы Еврокомиссии о том, что Украина должна будет вернуть странам ЕС все выделенные деньги, но лишь после того, как Россия выплатит репарации Киеву. Французский политик считает, что этого не случится никогда.

Он также призвал европейские страны прекратить финансирование Киева, заявив, что дальнейшие расходы лишь затягивают конфликт и способствуют коррупции.

«Пора остановиться», — написал Филиппо.

Споры о том, кто в итоге будет оплачивать финансовую поддержку Киева, обострились и внутри самого Евросоюза. 26 ноября Life.ru сообщал, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступили против полноценного участия в новом кредитовании Украины на 45 млрд евро. По предложенной схеме Киев должен вернуть эти средства только после получения российских репараций.