Пора паковать чемоданы? Названы города России, где отели резко сбросили цены

Проживание во Владивостоке в ноябре подешевело на 16% по сравнению с октябрём, что стало самым заметным снижением среди российских городов. Средняя стоимость ночи в гостиницах и других объектах размещения опустилась до 5,6 тысячи рублей, сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса, второе место по снижению цен занял Кисловодск. Там размещение стало доступнее на 15%, а средняя стоимость ночи составила 6,7 тысячи рублей.

«Среди российских направлений самое существенное снижение средней цены проживания зафиксировано во Владивостоке: по сравнению с октябрём размещение там подешевело на 16% и в среднем стоит 5,6 тысячи рублей. В Кисловодске средняя стоимость ночи снизилась на 15% и составила 6,7 тысячи рублей», — рассказали аналитики OneTwoTrip.

В тройку лидеров также вошёл Зеленоградск в Калининградской области. Здесь стоимость проживания уменьшилась на 14%, до 7,2 тысячи рублей за ночь. В самом Калининграде цены снизились на 13%, до 4,9 тысячи рублей.

Заметно дешевле стало останавливаться и во Владикавказе. Средний тариф в городе сократился на 12% и составил 5,4 тысячи рублей. В Ялте гостиницы подешевели на 9%, до 5,6 тысячи рублей за ночь.

Снижение цен аналитики зафиксировали также в Хабаровске, где размещение стало доступнее на 8%, до 5,1 тысячи рублей. В Махачкале стоимость уменьшилась на 7%, до 4,2 тысячи рублей, в Пятигорске — на 6%, до 4,8 тысячи, а в Пскове — на 5%, до 6,3 тысячи рублей.

Эксперты связывают изменения с традиционным осенним межсезоньем. После завершения курортного периода и снижения деловой активности гостиницы пересматривают тарифы, чтобы привлечь путешественников в менее загруженные месяцы.

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