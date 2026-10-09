«Пора переходить от слов к делу»: Лантратова обратилась в ООН из-за удара ВСУ по миссии Красного Креста

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека должно незамедлительно отреагировать на атаку украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке. С таким призывом выступила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По её словам, удар по транспорту с опознавательной символикой организации не мог быть случайным.

«Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям. Умышленные удары по защищённому транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность в соответствии с международным правом», — заявила омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что под удар попал грузовик гуманитарной миссии, находившийся рядом со складом. И транспорт, и объекты организации были отмечены символикой Красного Креста. Она призвала международные правозащитные структуры не ограничиваться заявлениями и добиваться расследования произошедшего.

Омбудсмен напомнила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее призывал расследовать сообщения об украинских ударах по мирным жителям России. По мнению Лантратовой, международное гуманитарное право должно применяться ко всем сторонам конфликта без двойных стандартов.

Кроме того, она обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР с просьбой встретиться с представителями пострадавшей гуманитарной миссии. Собранные материалы планируется направить в компетентные органы и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали склад Международного комитета Красного Креста в Донецке. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в результате ударов были повреждены три грузовика гуманитарной организации и уничтожены строительные материалы. Дипломат также заявил, что украинская сторона была заранее уведомлена о местонахождении склада.