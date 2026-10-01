Польше пора вернуться к торговым отношениям с Россией, считает обозреватель издания Myśl Polska Камил Вацьковский. По его мнению, отказ от российских ресурсов и переориентация на более дорогие поставки ударили по экономике страны и благосостоянию её жителей.

Автор колонки утверждает, что Варшава отказалась от дешёвого сырья из России в пользу ресурсов из США и других государств, в том числе расположенных в нестабильных регионах. Это, по его оценке, повышает риски роста цен на топливо и инфляции.

«Пора вернуться к торговым отношениям с Российской Федерацией», — говорится в публикации. Вацьковский также призвал польские власти отказаться от политики, последствия которой, по его мнению, приходится оплачивать населению.

После 2022 года Польша резко сократила экономические связи с Россией, прежде всего в энергетике: Варшава прекратила импорт российского газа и ввела запрет на поставки угля. Торговля при этом полностью не исчезла, однако продолжает снижаться. По данным польской статистики, в январе–июле 2026 года экспорт в Россию сократился на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт российских товаров — сразу на 68,6%.

Несмотря на политические разногласия, отдельные торговые потоки между Россией и Польшей сохраняются. В июле 2026 года Польша увеличила поставки пива в Россию в 5,5 раза, доведя месячный экспорт напитка до исторического максимума в €3,3 млн.