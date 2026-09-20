Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 08:55

«Пора придумать новый термин»: Памфилова высказалась о недружественных странах

Памфилова назвала термин «недружественные страны» слишком мягким

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Термин «недружественные страны» слишком мягко описывает действия государств, которые российские власти относят к этой категории. Такое мнение высказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Мне кажется, пора новый термин для них (придумать — прим. Life.ru), «недружественные» — слишком мягкий термин, исходя из того, что они творят», — сказала Памфилова.

«Уроды в памперсах»: Памфилова высказалась о смертельном ударе дрона по автобусу под Херсоном
«Уроды в памперсах»: Памфилова высказалась о смертельном ударе дрона по автобусу под Херсоном

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках западных стран помешать голосованию в России. По её словам, Москва заранее готовилась к подобным действиям и уделяла особое внимание организации голосования россиян за рубежом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЦИК
  • Элла Памфилова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar