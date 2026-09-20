«Пора придумать новый термин»: Памфилова высказалась о недружественных странах

Термин «недружественные страны» слишком мягко описывает действия государств, которые российские власти относят к этой категории. Такое мнение высказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Мне кажется, пора новый термин для них (придумать — прим. Life.ru), «недружественные» — слишком мягкий термин, исходя из того, что они творят», — сказала Памфилова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках западных стран помешать голосованию в России. По её словам, Москва заранее готовилась к подобным действиям и уделяла особое внимание организации голосования россиян за рубежом.