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Опубликовано 29 сентября, 12:24

Порезавшая девочек школьница из Новосибирска лечилась после нападения на бабушку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

12-летняя школьница, порезавшая ножом двух девочек на детской площадке в Новосибирске, ранее проходила принудительное лечение после нападения на собственную бабушку. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, после того срыва девочка около шести месяцев находилась на лечении. Школьница также стояла на учёте. Теперь её доставили в отдел полиции после нового нападения.

В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция
В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция

Происшествие случилось на Троллейной улице в Ленинском районе города. Во время прогулки школьница ранила 10-летнюю и четырёхлетнюю девочек. Сам факт нападения подтверждает местная полиция. Одну из пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию и оперируют.

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Анастасия Никонорова
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