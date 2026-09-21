«Порочные сделки»: Генпрокуратура потребовала передать государству «Уральские заводы»

Генпрокуратура потребовала передать в доход государства акции ижевского холдинга «Уральские заводы» и связанных с ним структур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием иска.

По версии надзорного ведомства, не позднее 2022 года над предприятиями группы был установлен контроль со стороны группы лиц, в которую входил гражданин Молдавии Андрей Перепелица. Поскольку предприятия холдинга занимаются деятельностью, имеющей стратегическое значение для обороны и безопасности России, такие сделки требовали предварительного согласования с правительственной комиссией.

В иске говорится, что в мае 2022 года состав владельцев головной структуры ООО «ЭБИСУ» был изменён. В результате Виталий Шурыгин, члены его семьи и Перепелица получили возможность совместно распоряжаться более чем половиной долей компании. При этом, по данным прокуратуры, необходимые ходатайства и уведомления в ФАС не подавались, а правительственная комиссия сделку не согласовывала.

Надзорное ведомство также оспаривает последующие сделки по перераспределению долей и акций между родственниками, сотрудниками и менеджерами холдинга. Генпрокуратура считает эти операции попыткой легализовать ранее совершённые «порочные сделки».

Отдельно в материалах упоминаются уголовные дела, связанные с бывшим руководством холдинга. Виталий Шурыгин ранее был объявлен в международный розыск, а экс-глава «Уральских заводов» Василь Мусин находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Арбитражный суд Москвы уже наложил обеспечительный арест на имущество «Уральских заводов», ООО «ЭБИСУ» и других компаний группы, а также на движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и принадлежащие им доли в компаниях. Предварительное заседание по делу назначено на 9 октября. Ответчиками выступают АО «ФПГ «Уральские заводы» и ряд физических лиц, включая Виталия Шурыгина, Василя Мусина и Андрея Перепелицу.