Российские войска нанесли удары по объектам хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, инфраструктура использовалась для обеспечения украинских войск. Кроме того, в Чёрном море был поражён сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

«В порту Черноморск [поражены] объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ», — заявили в российском военном ведомстве.

Ещё одной целью стало грузовое судно, находившееся в море. Согласно сообщению Минобороны, сухогруз направлялся в порт Одесса и перевозил грузы двойного назначения, предназначенные для украинской армии.

Таким образом, по информации российского военного ведомства, удары были нанесены как по береговой инфраструктуре, связанной с хранением топлива, так и по морскому транспорту, задействованному в поставках грузов для ВСУ.

Российские военные и ранее сообщали о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одесской области. В частности, 15 ноября Минобороны РФ заявило об ударах по паромному терминалу, зданию управления порта и электроподстанции в Черноморске. По информации ведомства, эти объекты обеспечивали разгрузку и хранение военных грузов. Тогда же сообщалось о поражении сухогруза, следовавшего в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.