Пороховая бочка Черноморска: Российские удары взорвали хранилища топлива ВСУ
Минобороны РФ: ВС РФ поразили хранилища ГСМ в Черноморске
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Российские войска нанесли удары по объектам хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, инфраструктура использовалась для обеспечения украинских войск. Кроме того, в Чёрном море был поражён сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.
«В порту Черноморск [поражены] объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ», — заявили в российском военном ведомстве.
Ещё одной целью стало грузовое судно, находившееся в море. Согласно сообщению Минобороны, сухогруз направлялся в порт Одесса и перевозил грузы двойного назначения, предназначенные для украинской армии.
Таким образом, по информации российского военного ведомства, удары были нанесены как по береговой инфраструктуре, связанной с хранением топлива, так и по морскому транспорту, задействованному в поставках грузов для ВСУ.
Российские военные и ранее сообщали о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одесской области. В частности, 15 ноября Минобороны РФ заявило об ударах по паромному терминалу, зданию управления порта и электроподстанции в Черноморске. По информации ведомства, эти объекты обеспечивали разгрузку и хранение военных грузов. Тогда же сообщалось о поражении сухогруза, следовавшего в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.
В сентябре Life.ru рассказывал об ударах по двум сухогрузам, морскому катеру и резервуарам с топливом в порту Черноморск. По данным Минобороны России, в результате той операции также были поражены хранилища имущества, предназначенного для обеспечения украинских подразделений, и ещё одно грузовое судно на переходе морем в Одессу.