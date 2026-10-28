Порошенко* задекларировал около $20 млн от операций с зарубежными активами

Почти $20 млн поступило на счета экс-президента Украины Петра Порошенко* благодаря операциям с активами, хранившимися за рубежом. Основную сумму обеспечил банковский металл, размещённый в Турции, следует из деклараций, изученных РИА «Новости».

По утверждению агентства, за сентябрь и октябрь совокупные поступления бывшего украинского президента составили около $20,5 млн. В октябре среди задекларированных операций были выплаты по зарубежным активам и проценты по банковским счетам. В тот же период Порошенко* приобрёл 800 ценных бумаг австрийского Kathrein Privatbank AG. Их стоимость оценивается примерно в $783 тыс.

В документах указано, что Порошенко* вернул 859,8 млн гривен стоимости металла, который находился в Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. в Стамбуле. При этом непосредственно прибыль от его продажи составила 1,68 млн гривен. Другие поступления связаны с иностранными финансовыми инструментами. В сентябре он получил проценты по счетам в зарубежных банках, а также задекларировал операции с ценными бумагами британской Vodafone Group Public Limited Company и американской MGM Resorts International.

Ранее американский журнал Newsweek назвал четырёх украинских политиков, которые могут претендовать на президентский пост на фоне призывов президента США Дональда Трампа провести выборы. В список вошли Валерий Залужный, Кирилл Буданов*, Михаил Фёдоров и Пётр Порошенко*. Главным конкурентом Владимира Зеленского журнал считает бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Залужного.

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