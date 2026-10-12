Страшно? Американские СМИ уже подбирают конкретную замену Зеленскому

Newsweek назвал четырёх украинских политиков, которые могут претендовать на президентский пост на фоне призывов Дональда Трампа провести выборы. В список вошли Валерий Залужный, Кирилл Буданов*, Михаил Фёдоров и Пётр Порошенко*.

Главным конкурентом Владимира Зеленского журнал считает бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Залужного. Согласно свежему опросу Rating Group, ему доверяют 64% респондентов против 53% у Зеленского. При этом в первом туре гипотетических выборов действующего украинского лидера готовы поддержать 22,9% опрошенных, Залужного — 20,2%.

В число потенциальных претендентов Newsweek также включил Кирилла Буданова* и бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Рейтинг доверия к Буданову* составляет 53%, к Фёдорову — 38%. На выборах за них готовы проголосовать 6,7% и 7,6% соответственно.

Ещё одним возможным участником президентской гонки назван Пётр Порошенко*. За бывшего президента Украины в первом туре готовы отдать голоса 7,6% опрошенных, однако уровень доверия к нему составляет 24%, а недоверия — 70%.

Ранее Life.ru писал, что Трамп призвал Зеленского провести президентские выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Киев уже неоднократно упускал возможности договориться об окончании конфликта. Печально известный комик ответил согласием, но при одном условии: если РФ согласится заключить двухмесячное перемирие.

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