Пороть жён и клеймить блудниц: МВД не нашло криминала в заявлениях Стерлигова
МВД не нашло состава преступления в словах Германа Стерлигова о женщинах
Герман Стерлигов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
МВД не выявило состава преступления в резонансных высказываниях предпринимателя Германа Стерлигова о женщинах. Об этом сообщает Mash со ссылкой на результаты проверки.
Поводом для обращения в правоохранительные органы стали заявления Стерлигова о том, что у россиянок следует отбирать смартфоны, жён — наказывать розгами, а женщин, которых он считает «блудницами», — клеймить.
В августе представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт заявляла Mash, что подобные высказывания, по её мнению, выходят за рамки эпатажа и могут содержать признаки призывов к насилию и дискриминации. После этого активисты попросили МВД дать им правовую оценку.
Как утверждает канал, в ходе проверки правоохранители изучили и другие публичные заявления Стерлигова. В частности, предприниматель ранее говорил, что для сохранения брака женщинам следует запретить пользоваться интернетом, общаться с подругами и даже ограничить контакты с родителями.
Напомним, Герман Стерлигов считает, что женщинам нужно запретить пользоваться смартфонами, потому что они якобы разрушают семьи. По его словам, рост числа разводов совпал с появлением телефонов у женщин. Он уверен, что женщина со смартфоном «неизбежно рискует разрушить брак» и именно гаджеты привели к большому количеству разводов в России.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.