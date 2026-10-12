Пороть жён и клеймить блудниц: МВД не нашло криминала в заявлениях Стерлигова

МВД не выявило состава преступления в резонансных высказываниях предпринимателя Германа Стерлигова о женщинах. Об этом сообщает Mash со ссылкой на результаты проверки.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стали заявления Стерлигова о том, что у россиянок следует отбирать смартфоны, жён — наказывать розгами, а женщин, которых он считает «блудницами», — клеймить.

В августе представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт заявляла Mash, что подобные высказывания, по её мнению, выходят за рамки эпатажа и могут содержать признаки призывов к насилию и дискриминации. После этого активисты попросили МВД дать им правовую оценку.

Как утверждает канал, в ходе проверки правоохранители изучили и другие публичные заявления Стерлигова. В частности, предприниматель ранее говорил, что для сохранения брака женщинам следует запретить пользоваться интернетом, общаться с подругами и даже ограничить контакты с родителями.

Напомним, Герман Стерлигов считает, что женщинам нужно запретить пользоваться смартфонами, потому что они якобы разрушают семьи. По его словам, рост числа разводов совпал с появлением телефонов у женщин. Он уверен, что женщина со смартфоном «неизбежно рискует разрушить брак» и именно гаджеты привели к большому количеству разводов в России.