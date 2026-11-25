Американский миллиардер и глава компании Fanatics Майкл Рубин рассказал, что уже к 21 году зарабатывал от 10 до 15 миллионов долларов в год. При этом всего за пять лет до этого предприниматель едва не обанкротился, пишет Fortune.

Свой первый бизнес Рубин запустил в 12 лет, занявшись обслуживанием лыж. В 13 он уже продавал спортивное снаряжение в подвале родительского дома, а ещё через год обзавёлся собственным магазином. Вместе с приятелем подросток даже купил Porsche, хотя ещё не имел водительских прав.

Однако аномально тёплая зима 1988 года едва не поставила крест на его предпринимательской карьере. Покупатели перестали приходить, долги достигли 200 тысяч долларов, а непроданное снаряжение скопилось на складах.

Рубину удалось договориться с кредиторами о снижении задолженности до 35 тысяч долларов. Он занял деньги у соседей и переключился на скупку и перепродажу товарных остатков. Новый бизнес позволил ему рассчитаться с займом за три недели, а к 21 году довести годовой объём продаж до 150 миллионов долларов.

«Каждая неудача, если извлечь из неё урок, ведёт к следующему успеху», — признался миллиардер.

Во второй раз Рубин оказался на грани разорения во время мирового финансового кризиса. Однако бизнесмен сумел сохранить активы, а в 2011 году продал компанию GSI Commerce корпорации eBay за 2,4 миллиарда долларов. Основой его нынешней бизнес-империи стало выкупленное обратно подразделение по продаже спортивной атрибутики. В 2022 году стоимость Fanatics оценивалась в 31 миллиард долларов, а личное состояние Рубина, по оценке Bloomberg, составляет 11,6 миллиарда.

Между тем даже крупнейшие предприниматели мира продолжают сталкиваться с многомиллиардными потерями. Так, недавно Life.ru рассказывал, что Илон Маск мог лишиться около 30 миллиардов долларов после промежуточных выборов в Конгресс США.