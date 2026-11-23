Российские военные в ночь на 23 ноября нанесли серию ударов беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и сухогрузному судну в Чёрном море. Целями стали объекты, которые, по данным российской стороны, использовались для обеспечения украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Одной из главных целей стал порт Измаил. Согласно информации ведомства, под удар попали сооружения и объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ. Атака проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ещё один эпизод ночной операции произошёл в акватории Чёрного моря. Российские силы атаковали сухогруз, следовавший юго-западнее Одессы. В Минобороны утверждают, что на борту находились грузы военного назначения, предназначенные для украинских формирований.

В оборонном ведомстве также заявили об ударах по энергетическим и логистическим объектам, связанным с обеспечением ВСУ. При этом подробности о характере повреждений сухогруза и состоянии его экипажа не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по порту Килия и сухогрузу у берегов Одесской области. По данным Минобороны от 22 ноября, в результате атаки были поражены объекты, задействованные в доставке военного имущества, а также судно, перевозившее грузы двойного назначения. Сухогруз находился северо-восточнее Одессы.