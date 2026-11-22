Российские военные нанесли массированный удар по электроподстанции на 330 кВ в Днепропетровской области, которая подавала энергию на военные заводы противника. Информацией делится Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ в населённом пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — отмечается в тексте.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Килии Одесской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов ВСУ. Кроме того, российские беспилотники поразили сухогруз, находившийся на морском переходе северо-восточнее Одессы.