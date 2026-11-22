ВС РФ ударили по подстанции 330 кВ в Днепропетровской области
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военные нанесли массированный удар по электроподстанции на 330 кВ в Днепропетровской области, которая подавала энергию на военные заводы противника. Информацией делится Минобороны РФ.
«В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ в населённом пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — отмечается в тексте.
Ранее российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Килии Одесской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов ВСУ. Кроме того, российские беспилотники поразили сухогруз, находившийся на морском переходе северо-восточнее Одессы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.